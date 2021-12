Bargiggia: “Giuntoli è stato chiaro, serve un difensore, arriverà in prestito”

Bargiggia sul mercato del Napoli.

Paolo Bargiggia ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli in onda sulle frequenze di 1 Station Radio durante ‘1 Football Club’, ecco quanto affermato sul mercato azzurro:

“Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato chiaro: serve un difensore, ma arriverà in prestito gratuito, spendendo al massimo 500 mila euro, come fatto con Andrè Frank Zambo Anguissa in estate. Per questo, non si scoprono le carte. La rete è stata appena buttata. Se non si avranno ‘occasioni’ da cogliere, si resterà così, andando avanti sino a fine stagione con un centrale in meno? Non credo. Aurelio De Laurentiis non investirà denaro, ma confido nella bontà delle conoscenze dello staff di Giuntoli. Un’occasione ci sarà. Anche Anguissa è stato un colpo da maestro: pagato poco e niente, ha avuto un altissimo rendimento. Sono fiducioso che un difensore verrà preso con le stesse modalità”