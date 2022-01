Bargiggia: “L’Ajax non libera Tagliafico, altri tre nomi per la sinistra”

Bargiggia sul calciomercato del Napoli

In diretta ai microfoni di 1 Football Club è intervenuto il giornalista Paolo Bariggia, che dato le ultime notizie di calciomercato che riguardano il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Al momento, non c’è disponibilità dell’Ajax a liberare in prestito Nicolas Tagliafico, in scadenza nel 2023. Ad oggi, da qui ai prossimi quindici giorni, non ci sono segnali. Alla fine, il Napoli potrebbe trattare l’acquisto di un nuovo terzino con il Villarreal, che ha tre esterni in rosa e potrebbe cederne qualcuno, forse a titolo temporaneo, già subito. Si tratta di Alfonso Pedraza, Pervis Estupinan ed Alberto Moreno, che può agire anche da ala sinistra. Se il Villarreal cede per un prestito piccolo a pochi spiccioli come avvenuto per l’affare Axel Tuanzebe, il Napoli può fare un’operazione come questa. Altrimenti, si resta così e si punterà su un giocatore di maggior affidamento in futuro, come Fabiano Parisi che piace tantissimo a Giuntoli e sarebbe interessante in prospettiva. Infine, si potrebbe rispolverare a parametro zero Reinildo Mandava del Lille, in questo momento non prendibile perché extracomunitario”.

