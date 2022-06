Bargiggia su Koulibaly: “Non mi risulta ad un passo dalla Juventus”

Paolo Bargiggia è intervenuto su Kalidou Koulibaly ai microfoni di “1 Football Club”.

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato ai microfoni di 1 Football Club e si è soffermato sulla questione che riguarda Kalidou Koulibaly. Il giocatore non ha ancora trovato un accordo per rinnovare con il Napoli e recentemente è stato accostato alla Juventus. Bargiggia però afferma che il difensore non sarebbe ad un passo dal club torinese, che prima dovrebbe cedere qualcuno.

“A me la notizia non risulta. La Juventus deve cedere qualcuno prima di presentare la proposta al Napoli ed invece non hanno venduto ancora nessuno. De Lig è stato accostato al Chelsea ma le proposte non sono soddisfacenti. Inoltre Koulibaly avrebbe fatto sapere che non vuole andare in nessun altra squadra in Italia.”

