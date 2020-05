Beffa Napoli – Se la Serie A slittasse di una settimana, potrebbe saltare la Coppa Italia

Beffa Napoli, qualora non si riuscissero ad incastrare le date per giocare in campionato e in Europa, potrebbe saltare la Coppa Italia

Beffa Napoli – L’assemblea di Lega ha ipotizzato le prime date per il ritorno in campo del calcio italiano in estate. La Coppa Italia può saltare in caso di ritardi.

Il calendario da definire e una Coppa Italia di cui decidere le sorti. Se il ritorno in campo della Serie A è una priorità, quello della Coppa Italia, secondo quanto scritto oggi dal ‘Corriere dello Sport’, potrebbe essere accantonato.

L’assemblea di Lega che si è svolta venerdì ha fatto un primo punto sulla situazione, stabilendo due possibili date e due possibili scenari. Si potrebbe iniziare il fine settimana del 13-14 giugno, oppure il 20-21. Differenze? Molte. A partire, appunto, dalla Coppa Italia. Qualora si partisse il 13 giugno, ci sarebbero finestre sufficienti per chiudere sia il campionato, sia la Coppa Italia, essendo la deadline fissata il 2 agosto dall’UEFA. Se invece tutto slittasse di una settimana, le finestre non basterebbero. La Serie A deve infatti giocare 12 giornate, più una per i recuperi. Ne servirebbero due per la Coppa Italia. Totale: 15. I 43 giorni con partenza il 20 giugno e fine il 2 agosto non sarebbero sufficienti. Qualora la Coppa Italia dovesse essere sospesa, la settima classificata in Serie A sarebbe qualificata ai preliminari di Europa League, come ha già fatto sapere l’UEFA. La lotta, anche in questo senso, è pronta a riaccendersi.

