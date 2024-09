Tmw – Biasin: “Il Napoli è una serissima candidata alla vittoria dello scudetto”

Le parole di Fabrizio Biasin, sulla condizione del Napoli: “Il Napoli post Verona era per molti “fallato” (dopo una partita!), un mese dopo siam qui a parlare della squadra che più di tutte può dar fastidio ai campioni in carica. E giustamente. I

l motivo è spiegato proprio dalle prime quattro partite di campionato: il Napoli non ha giocato ad altissimo livello, ha mostrato carattere contiano, certo, qualche giocata di livello, ma pure alcuni limiti in fase difensiva (Meret strepitoso). E però… ha prodotto risultati e punti. Figuriamoci cosa potrà accadere nel momento in cui Conte darà ulteriore ordine tattico alla sua (ampissima) rosa, lui che quest’anno potrà lavorare tutta la settimana senza avere grane europee. Il Napoli è seria candidata alla vittoria dello scudetto, serissima”.

