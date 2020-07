Bologna, Barrow a fine partita: “Male nel primo tempo poi Mihajlovic ci ha parlato”

Musa Barrow, attaccante del Bologna e autore del gol del pareggio, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida con il Napoli

Musa Barrow, attaccante del Bologna e autore del gol del pareggio, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida con il Napoli. Ecco quanto raccolto da ForzAzzurri:

“Nel primo tempo non abbiamo chiuso bene. Nel secondo tempo abbiamo seguito i consigli del mister e abbiamo fatto bene andando a prenderli alti. Il mio gol? Di Vaio è un grande attaccante e mi consiglia i movimenti. Soriano mi diceva di non mollare e alla fine il gol è arrivato. Tutta la squadra, insieme al mister, mi aiuta in allenamento. Cercheremo di recuperare e di dare tutto in campo provando a fare sempre quello che ci chiede il mister”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bologna-Napoli – Ancora un pari per gli azzurri, Barrow risponde a Manolas

Coronavirus, il bollettino del 15 luglio – I numeri di oggi in Campania e in Italia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Le mani della ‘ndrangheta in Veneto, 33 arresti e oltre 100 indagati