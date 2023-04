Boniek: “Fabbri ha rovinato Juventus-Napoli, ha innervosito i giocatori”

Boniek contro l’arbitro Fabbri in Juventus-Napoli

L’ex calciatore della Juventus e della nazionale polacca Zbigniew Boniek, ha commentato ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport la gara disputata ieri tra il Napoli e la squadra bianconera. Sotto accusa l’arbitraggio di Fabbri, che non ha convinto a pieno a causa di alcuni errori di valutazione in alcuni momenti chiave del match. Ecco quanto dichiarato:

“Juve-Napoli è stata una partita bella, intensa, il Napoli ha giocato meglio, la Juve ha subìto il gioco del Napoli, però tutto andava liscio. Purtroppo l’arbitro Fabbri ha commesso degli errori che alla fine hanno scatenato il nervosismo dei giocatori. C’era il rosso a Gatti, non si può dare uno schiaffo in campo con cattiveria. Sul fallo di Mlik a Lobotka, l’arbitro deve avere il coraggio di fischiare subito il fallo, non deve aver bisogno del Var per farsi aiutare. Con il Var si è creato il problema per cui gli arbitri hanno paura di prendere decisioni. Il Var non è solo correzione ma anche suggerimento. Bisogna fare gli applausi a questo Napoli, per come vince e come gioca, vince la partita perché le domina. Ma Maradona è unico, come Maradona non c’è nessuno e non ci sarà mai più”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

