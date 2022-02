Brambati: “La Roma ha contattato altri allenatorni, non è contenta di Mourinho”

Brambati, l’indiscrezione sulla Roma e Mourinho

L’ex calciatore Massimo Brambati ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha rilanciato un’indiscrezione che riguarda la Roma e Mourinho. Ecco quanto dichiarato:

“Non faccio nomi ma ieri ho parlato con un allenatore che dice di essere stato contattato dalla Roma per il prossimo anno. Quindi vuol dire che Mourinho non ha tutto questo futuro. Vuol dire che la società non è contenta del tecnico. L’allenatore contattato credo abbia dato la sua disponibilità, perché c’è uno staff da preparare e non tutto è rimasto con lui. E’ una bella suggestione, posso dire solo quello”.

