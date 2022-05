Bremer sogno delle milanesi, anche il Napoli ci pensa in caso di addio di Koulibaly

Gleison Bremer, difensore del Torino, come si legge su La Gazzetta dello Sport, interessa sia al Milan che all’Inter: un derby di mercato che rischia di infiammarsi in vista dell’estate e che potrebbe scatenare una vera e propria asta, col Napoli pronto ad inserirsi. Il club azzurro, infatti, dovrà valutare anche la situazione riguardante Kalidou Koulibaly: in caso di addio gli azzurri potrebbero iscriversi alla corsa per strappare il brasiliano al Torino. Valutazione però molto alta, secondo una stima realistica si aggira intorno ai 50 milioni.