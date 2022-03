Bucciantini pazzo per Osimhen: “Per me è il giocatore più importante di Serie A”

Sky Calcio Club – Marco Bucciantini pazzo per Osimhen: “Per me è il giocatore più importante del campionato“.

Le parole di Marco Bucciantini su Osimhen:

“Il Napoli ha rinunciato al palleggio per andare in verticale, un gioco diverso rispetto a quello leggero. Spalletti l’aveva presentata come la gara decisiva. Osimhen poi ha un modo suo di giocare, per me è il giocatore più importante del campionato”.

