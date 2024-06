Buongiorno si avvicina al Napoli, accordo con il Torino sulla base fissa. Si discutono i bonus

Buongiorno vicino al Napoli

Il difensore del Torino Alessandro Buongiorno si sta avvicinando sempre di più al Napoli, che come riportato da Ciro Venerato all’interno de TGR Abruzzo i due club pare abbiano trovato un principio d’accordo per finalizzare il trasferimento. Ecco quanto dichiarato:

“Arrivano novità da Torino. Passi avanti importanti nelle ultime ore tra le due società per condividere percorso e pagamento. La differenza, a quanto ci risulta, la faranno soprattutto i bonus. Cairo chiede una cifra garantita per l’ingresso in Champions, salvo poi aggiungere altre opzioni meno semplici da conseguire (vittorie Scudetto, Coppa Italia e le successive competizioni europee). Sono state escluse, invece, percentuali di futura rivendita.Non ci saranno intoppi con l’agente del difensore granata Beppe Riso, Il ds Giovanni Manna ha offerto cinque anni di contratto e quasi il doppio dell’ingaggio percepito attualmente da Buongiorno. Conte attende la lieta novella, anche lui avrà saputo dei passi in avanti col Toro. Cairo ha richieste anche da un club inglese, ma il calciatore preferirebbe restare in Italia e lavorare con un top coach. Non è fatta, ma da oggi Buongiorno è più vicino. Giovanni Manna sa come gestire le trattative, sangue freddo e carisma non gli mancano. Conte già lo stima: lo ha definito un predestinato”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

