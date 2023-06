Tuttosport – Cabrini: “Juve, che colpo Giuntoli! L’uomo che ha costruito lo Scudetto del Napoli”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha riportato un’intervista dell’ex bianconero Antonio Cabrini. Queste le dichiarazioni, anche in merito alla conferma di Massimiliano Allegri, alla guida della Juventus: “I dirigenti hanno fatto le loro valutazioni e se lo hanno riconfermato sono state positive: è segno che lo ritengono in grado di dare ancora molto nella prossima stagione in una situazione che si sarà normalizzata.

E poi c’è un fatto importante: la Juventus a quanto sento sta per assicurarsi non un grande giocatore, ma l’uomo che da niente e in silenzio ha creato la squadra che quest’anno ha vinto lo scudetto, cioè Giuntoli. E in lui ha visto la capacità di far crescere anche calcisticamente la squadra”.

Fonte foto: Sky Sport

