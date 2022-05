Cagliari, Mazzarri esonero ma anche rinnovo fino al 2024. La spiegazione

Mazzarri verso l’esonero, che farà scattare il rinnovo

Cagliari, Walter Mazzarri è sempre più vicino all’esonero, ma paradossalmente, contestualmente al suo esonero, gli verrà anche rinnovato il contratto fino al 2024. Questo è quanto fa sapere SportItalia che spiega come nell’accordo stipulato con la società sia presente una clausola che prevede appunto il prolungamento in caso di esonero con la squadra non nelle ultime 3 posizioni della classifica. Un paradosso appunto, che però non sembra intaccare la decisione che sta maturando nella mente del presidente Giulini che affiderà la panchina a Agostini.

