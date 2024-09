Cagliari-Napoli, Nicola: “Risultato bugiardo, per oltre un’ora siamo stati in partita

Cagliari-Napoli, le parole di Nicola al termine della gara

L’allenatore del Cagliari Davide Nicola, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta dei suoi contro il Napoli per 0-4. Ecco quanto dichiarato dal tecnico:

“Il risultato è bugiardo per quel che si è visto in campo: se guardi solo il punteggio, si piuò pensare che il Cagliari non abbia fatto nulla invece per 65 minuti abbiamo fatto ampiamente la nostra gara. Il gol del 2-0 è stato preso dopo che stavamo producendo gioco e occasioni. É chiaro che se poi subisci il il secondo gol, diventa tutto più difficile. Devi continuare con convinzione e fare di più. Non posso rimproverare granché ai ragazzi, non voglio che ci siano problemi dopo questa sconfitta. Loro sono una squadra di altissimo livello. Sfido altri a fare ciò che abbiamo fatto noi contro questo Napoli. Ho visto un grande impegno da parte di tutti, al servizio della squadra anche quando si era senza palla. Luvumbo ha corsa, ha vocazione al sacrificio. Gaetano è un trequartista da ultimo passaggio, deve crescere anche sul piano fisico. C’è la possibilità di giocare in questo modo che poi alla fine ti permette di difendere col 4-2-3-1 contro chi attaccata a tre e sviluppare la manovra. Quando incontri squadre che giocano a quattro dietro, alzi un esterno e ti puoi opporre bene in maniera aggressiva. Sono convinto che la strada sia questa e sono convinto che il lavoro parlerà per noi, dimostrando che abbiamo delle qualità”.

