Calcio in tv: Champions League e Europa League, Sky batte tutti

Diritti televisivi: il triennio europeo 2021/2024 va a Sky Sport

La piattaforma satellitare di Rupert Murdoch ha annunciato he nei prossimi tre anni racconterà le avventure dei grandi club europei:

“Sky ha acquisito i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della Champions League per il triennio 2021/2024 e di tutte le 282 partite a stagione della Europa League e della Europa Conference League sempre per il triennio 2021/2024. Saranno quindi ben 403 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League, UEFA Europa League e della nuova competizione UEFA Europa Conference League, che Sky potrà trasmettere dagli stadi più belli d’Europa, comprese le tre finali. Le partite saranno visibili su Sky e NOW TV.”

