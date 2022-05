Calciomercato: ADL rilancia per il rinnovo di Koulibaly, offerti 4 milioni

Il presidente del Napoli avrebbe alzato l’offerta per il rinnovo contrattuale del senegalese

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato per la Rai, ha parlato nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva Estate”. Nel suo intervento ha rivelato importanti aggiornamenti del rinnovo di Kalidou Koulibaly.

Queste le sue parole:

“Il Napoli ha offerto al giocatore 4mln, compresi i bonus, per i prossimi quattro anni. Il giocatore invece intende continuare ad avere lo stipendio attuale, che è di 6mln e strizza l’occhio al Psg e al Barcellona. Nelle prossime settimane ci sarà un nuovo vertice col suo procuratore Ramadani, perché De Laurentiis farà di tutto per non perdere il difensore”.

