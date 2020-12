Calciomercato, al Napoli piace Demiral. Pronto uno scambio con la Juventus

Calciomercato, Napoli pronto allo scambio con la Juventus

Secondo quanto riportato da calciomecatoweb.it, il Napoli sarebbe sulle tracce del difensore della Juventus Demiral. Il turco, sarebbe in cima alla lista di Gattuso che avrebbe individuato in lui il giusto rinforzo per il reparto difensivo. Il Napoli, potrebbe arrivare a Demiral offrendo come contropartita uno tra Maksimovic e Milik. Entrambi, sono a scadenza di contratto con il polacco che andrà via a Giugno a costo zero. Discorso diverso per il difensore serbo, con il quale si sta cercando un accordo. Demiral, potrebbe quindi arrivare attraverso uno scambio con uno dei due con la Juventus che non avrebbe detto di no all’ipotesi proposta dal club azzurro.

