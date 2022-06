Calciomercato: Gatti per Koulibaly. La proposta della Juve!

La Juventus offre Gatti per Koulibaly

Koulibaly in cima alla lista della difesa della Juventus. Così scrive il portale di Sportmediaset

“Come detto nei giorni scorsi l’interesse della Juventus per Kalidou Koulibaly è reale e nelle ultime ore qualcosa si è mosso. Complice il riscatto dell’Atalanta di Demiral per 20 milioni di euro, i bianconeri ora andranno all’assalto del Napoli per il difensore in scadenza nel 2023.

Trattare con De Laurentiis, che parte da una base di 40 milioni di euro, non sarà facile, ma a Torino stanno studiando l’affare. Cherubini potrebbe offrire uno scambio con Gatti, difensore preso dalla Juve dal Frosinone, più soldi. Vedere Koulibaly al fianco di De Ligt la prossima stagione non è impossibile”.