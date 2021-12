Calciomercato, il Napoli pensa a Uduokhai per sostituire Manolas

Con l’ormai imminente cessione di Manolas, il Napoli è alla ricerca del sostituto del difensore greco. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira attraverso il suo account ufficiale Twitter, la scelta del club azzurro sarebbe ricaduta su Felix Uduokhai . Il difensore tedesco di proprietà dell’dell’Augsburg, sarebbe il prescelto per sostituire Manolas.

#Napoli are interested in #Ausburg’s centre-back Ohis Felix #Uduokhai as a possible replacement of Kostas #Manolas, who will join #Olympiacos for €4M. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 16, 2021