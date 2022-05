Calciomercato – Il Napoli sta chiudendo il secondo acquisto: i dettagli

Calciomercato, il Napoli sta chiudendo il secondo acquisto: Mathias Olivera

Calciomercato – Il Napoli sta chiudendo il secondo acquisto è quanto fa sapere Walter De Maggio ai microfoni di radio Kiss Kiss. Di seguito le sue dichiarazioni:

Napoli in chiusura per il secondo acquisto

“Il Napoli ha già di fatto sotitutito Insigne con Kvaratskhelia. Al posto di Ghoulam nelle ultime ore si era vociferato per Hickey ma vi avevo detto che ci avevano fatto sapere da Bologna che il ragazzo era destinato in Premier. il Napoli sta per chiudere con Mathias Olivera: sarà il secondo acquisto del Napoli”

