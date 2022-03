Calciomercato: la strategia del Napoli per il riscatto di Anguissa

Gli azzurri stanno mettendo a punto la strategia per acquistare il centrocampista a titolo definitivo

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato di Andre Zambo Anguissa nel nel suo podcast “Here We Go”. Stando alle sue parole il Napoli vorrebbe cambiare i tempi per il pagamento, cercando di abbassare la cifra per il riscatto pretesa dal Fulham.

