Calciomercato – Mathias Olivera sempre più vicino al Napoli: svelate cifre e durata contratto

Calciomercato – Matias Olivera sempre piu vicino al Napoli. Il club partenopeo guarda al mercato in vista del prossimo campionato. Nelle ultime ore è arrivata un’ulteriore conferma del trasferimento di Mathias Olivera, terzino del Getafe, proprio alla corte di Luciano Spalletti.

Conferma dell’operazione Olivera-Napoli, arriva da Nicolò Schira, esperto di calciomercato, che con un tweet ha svelato anche le cifre: 13 milioni di euro (bonus compresi) pagabili in tre rate. Al calciatore, invece, un quinquennale fino al 2027 da 1,4 milioni di euro annui. Di seguito il tweet:

Mathias #Olivera to #Napoli from #Getafe for €13M (11M + 2M as bonuses payble in 3 installments) is at the final stage. Agreed personal terms for a contract until 2027 (€1,4M/year) with his agent Pablo Boselli. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 6, 2022