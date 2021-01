Calciomercato – “Milik è un nostro obiettivo”, la conferma arriva dall’allenatore del Marsiglia

André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, ha confermato il forte interesse per l’attaccante polacco Arek Milik

André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, ha confermato il forte interesse per l’attaccante del Napoli, Arkadiusz Milik: “Ne stiamo parlando col suo club”. Il club francese ha, infatti, migliorato la sua prima offerta di 8 milioni di euro per provare ad avvicinarsi alla richiesta di 15 di De Laurentiis, giudicata comunque eccessiva.

Come raccontato da calciomercato.com, il calciatore ha aperto al trasferimento in Francia, considerando che l’Atletico Madrid ha virato su Dembelé e che la Juventus, sul giocatore dalla scorsa estate, non è intenzionata a muoversi prima di giugno.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Venerato: “Milik-Marsiglia, verso fumata bianca: prestito con riscatto, rinnoverà col Napoli. Cifre e dettagli”

FOTO – Juventus, pubblicato screenshot conversazione Paratici-ag. Suarez

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Digos, gruppi ultrà capaci di pressioni sulla Juventus