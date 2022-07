Calciomercato Napoli – Arriva l’offerta di ADL per portare Dybala all’ombra del Vesuvio: le cifre

Calciomercato Napoli – Arriva l’offerta di De Laurentiis per Dybala: le cifre

Calciomercato Napoli – Arriva l’offerta di De Laurentiis per portare Dybala all’ombra del Vesuvio. Il calciatore argentino è svincolato e attualmente senza squadra. Il quotidiano Il Roma annuncia l’offerta del Napoli per Dybala:

“La sua richiesta, in origine, è partita da 10 milioni a stagione: quella che fu recapitata alla Juventus. Poi pretese scese a 7.5 milioni, e infine a 6.

Dovrebbe essere questa la richiesta fatta al Napoli, che pero? si ferma a una proposta di 5 milioni per 5 anni. De Laurentiis confida che la fretta del giocatore lo induca ad accettare questa proposta. Dybala arriverebbe a Napoli nel caso in cui, come molto probabile, Koulibaly non rinnovi e vada via”.

