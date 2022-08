Calciomercato Napoli, colpo per il settore giovanile

MOVIMENTO DI MERCATO IN CASA NAPOLI. ARRIVA ENOGHEGHASE FAVOUR OSAYUWAMEN DALLA “PUTEOLANA 1909”

NEWS IN CASA NAPOLI: DOPO ALCUNI COLPI IN ENTRATA EFFETTUATI PER LA CATEGORIA UNDER 15, LA SSC NAPOLI PRELEVA UN 2007 PER LA PROSSIMA UNDER 16 dalla scuola calcio “Puteolana 1909 ” di Pozzuoli che inizia a scaldare i motori!

E’ tempo di calciomercato, infatti, e anche la “Puteolana 1909” del Presidente Gennaro Fiore perfeziona e tratta alcune cessioni in favore di club professionistici.

Secondo quanto raccolto dalla Redazione di “TuttoCalcioGiovanile.it“, il giovane ENOGHEGHASE FAVOUR OSAYUWAMEN detto “FEFO”, classe 2007, è diventato un nuovo rinforzo del Napoli che lo inserirà nella prossima stagione nella rosa dell’Under 16 A-B.

FEFO, ruolo difensore centrale, alto 186 cm, piede mancino con un fisico imponente, ragazzo tenace, cercherà di ripagare la fiducia concessagli dalla società partenopea cercando di fornire nella prossima stagione ottime prestazioni