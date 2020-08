Calciomercato Napoli – Decisi i destini di Ounas e Younes

Tante saranno le cessioni per il Napoli in questa finestra di calciomercato. Ai nomi già più volte citati, si sono aggiunti anche quelli di Ounas e Younes. Come riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, l’algerino, reduce dall’esperienza in prestito in Ligue1, ha diversi estimatori ed il Napoli proverà ad inserirlo nella trattativa con il Sassuolo per avere Jeremie Boga. Younes, invece, potrà essere pedina da utilizzare per raggiungere qualche obiettivo o per fare una plusvalenza (era arrivato a parametro zero). Il Benevento è da tempo sulle tracce dell’ex Ajax, ma non è da escludere la pista estera.

