Calciomercato Napoli – Giuntoli su due esterni sinistri: Tsimikas e Amavi

Calciomercato Napoli – Giuntoli segue due esterni sinistri: il greco Tsimikas e il francese Amavi

Calciomercato – Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.com, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli sta prendendo in considerazione due giocatori per la prossima stagione. Si tratta di Kostas Tsimikas dell’Olympiacos e Jordan Amavi del Marsiglia; questi sono i candidati che il ds sta seguendo per rinforzare la corsia sinistra di difesa.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino del 13 luglio – 530 tamponi in Campania e 7 nuovi positivi

Rai Sport: “Callejon ha chiesto un biennale, il Napoli vuole offrirgliene uno. Si tratta.”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Dossieraggio e soffiate a clan, indagati