Calciomercato Napoli, le ultime sul futuro di Everton

Duda Kroeff, ex presidente e oggi vicepresidente del Grêmio, ha parlato a Tuttomercatoweb di Everton e della corte del Napoli al momento tiepida: “Nessuna nuova chiamata, non abbiamo avuto novità dall’Italia per lui”.

Il Napoli però non lo ha certo perso di vista: quanto costa il cartellino di questo estroso esterno offensivo classe ’96?

“Everton è velocissimo, ha gol e assist nel sangue, un talento puro. Forse potremmo venderlo per 30 milioni di euro“. Quindi cifre e dettagli sono stati stabiliti, resta soltanto da capire se il Napoli avrà la voglia o meno di affondare il colpo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, la situazione non migliora in Lombardia: i numeri

Calciomercato Napoli, a breve l’annuncio su Callejon: i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Da Chiara Ferragni e Fedez a Chiara Biasi, anche gli influencer in piazza per Black Lives Matter