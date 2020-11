Calciomercato Napoli – Milik all’Inter a gennaio si complica. I dettagli

Calciomercato Napoli – Milik all’Inter a gennaio si complica. Tutto è legato a Matis Vecino

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter starebbe pensando a Milik per rinforzare l’attacco. Il Napoli ha fissato il prezzo per la sua cessione e i nerazzurri sarebbero intenzionati ad inserire Matis Vecino nella trattativa che porta all’attaccante polacco. Il problema, per quelli del Napoli, è che il centrocampista nerazzurro è ormai fermo da mesi e difficilmente troverà una sistemazione già a gennaio.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 21 novembre – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

“Un rosso alla violenza”, Insigne e Di Lorenzo protagonisti social per la SSC Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: primi fiocchi di neve su montagne della Sardegna