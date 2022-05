Calciomercato Napoli, nel mirino due giocatori per il reparto difensivo

Calciomercato, il Napoli avrebbe messo nel mirino due giocatori per completare il reparto difensivo.

Continua la ricerca del Napoli sul mercato, la Società sta valutando bene i giocatori che hanno tutte le carte in regola per entrare nel club azzurro. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Società partenopea avrebbe in mente due nomi per la difesa:

“A proposito, servirà anche un altro centrale oltre al riconfermato Juan Jesus e tra i vari nomi del taccuino del d.s napoletano ci sono anche quelli del sudcoreano Min-jae Kim del Fenerbahce (190 centimetri) e del polacco Jan Bednarek dei Southampton (189 centimetri). Semplici idee per adesso, anche in attesa di mettere mano al rinnovo di Koulibaly.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calemme: “Il Barcellona vuole Koulibaly, ma il problema è la valutazione del Napoli”

Spalletti non ha dubbi per la trasferta di Torino: conferma la coppia Mertens-Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La discussione interna al Pd sulle armi inviate dall’Italia a Kiev