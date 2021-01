Calciomercato – Napoli, occhi puntati sul brasiliano Otavio

Il Napoli sul brasiliano Otavio. Il giocatore è in scadenza con il Porto

Un contratto in scadenza e un interesse molto alto da parte di tante squadre italiane. Per Otavio, talento brasiliano in forza al Porto, si è messo mezza serie A: dalla Roma al Milan, che sembra essere il principale candidato per acquistarlo a zero in estate. Attenzione però anche a Napoli. Il trequartista piace alla dirigenza azzurra che sarebbe pronta a dare battaglia per aggiudicarsi il talento sudamericano.

Secondo il portoghese “A Bola”, nonostante le tante offerte pervenute dagli Emirati Arabi alla MLS Americana, il giocatore vorrebbe restare in Europa.

