Calciomercato Napoli: Parla chi conosce Garcia

Calciomercato Napoli: Stefano Caira traccia alcuni identikit

Mentre le trattative sembrano non portare ancora a nulla di concreto e ristagnano sempre gli stessi nomi, Stefano Caira, agente Fifa, ex DS della Roma e ex procuratore di Francesco Totti fa il punto della situazione in casa Napoli ai microfoni di 1Station Radio.

Su Garcia ha riferito quanto segue: “Se dobbiamo paragonarlo a Spalletti, sinceramente, credo che siano due persone molto diverse, anche se entrambi amano impostare e creare gioco. È questo, difatti, ciò che ha indotto principalmente alla scelta del tecnico transalpino. Il possesso palla, le verticalizzazioni, queste sono le motivazioni del suo approdo a Napoli. Inoltre è un grande comunicatore e trasmette tranquillità, quel che forse ci voleva per il Napoli. E soprattutto era tra i pochi tecnici ancora liberi”.

Sull’anomala situazione che aleggia attorno a Giuntoli non si sbilancia ma comunque rassicura i tifosi napoletani: “Non voglio entrare nei rapporti di questo genere, è una situazione molto particolare. Il Napoli, tuttavia, può contare anche dell’apporto di Garcia sul mercato, oltre che di Maurizio Micheli capo scout del società azzurra e ormai una garanzia a livello mondiale dello staff partenopeo”.

Non resta che attendere abbia ufficialmente inizio il calciomercato e il periodo in cui sarà possibile ratificare e depositare i contratti in lega.

Fonte foto www.flickr.com