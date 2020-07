Calciomercato Napoli – Sondaggio per Andrea Cistana del Brescia

Andrea Cistana, classe ’97 attualmente in forza al Brescia, sarebbe finito nel mirino del Napoli

Con il dubbio legato alla permanenza a Napoli di Koulibaly, la squadra azzurra sta allestendo già la rosa 2020/21: è in arrivo Rrahmani dal Verona, ma potrebbe esserci l’innesto di un nuovo centrale difensivo. Secondo quanto riportato quest’oggi dal portale calciomercato.com, Andrea Cistana, classe ’97 attualmente in forza al Brescia, sarebbe finito nel mirino del Napoli. Dopo una stagione da protagonista che è valsa anche la chiamata di Mancini in Nazionale, potrebbe essere arrivato il momento del salto di qualità per lui. Su tutte ci sono Napoli e Fiorentina.

