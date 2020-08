Calciomercato Napoli – Spazio al Genoa per Llorente e Younes

Calciomercato Napoli – Possibilità in uscita per Llorente e Younes.

Secondo quanto dichiarato dal giornalista Diego De Luca sul calciomercato del Napoli, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, gli attaccanti azzurri potrebbero trovare spazio in Serie A:

“Su Amin Younes e Fernando Llorente è molto forte l’interesse del Genoa di Preziosi. Per l’uscita di Arek Milik bisognerà aspettare prima la cessione di Dzeko, la Roma oltre a convincere il polacco con un alto ingaggio dovrà prima cedere il bosniaco che piace alla Juventus di Pirlo. Con Milik alla Roma, Cengiz Under arriverebbe a Napoli. Per Jeremie Bogà invece servirà uno sforzo economico importante”.

