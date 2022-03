Calciomercato: Napoli su Cambiaso del Genoa, ci sarà un summit nelle prossime ore

Giuntoli segue fortemente Cambiaso

Già programmato il summit con il Genoa, il Napoli vuole Cambiaso. Lo riferisce l’esperto di mercato Alfredo Pedullà tramite il proprio sito:

“L’Inter continuerà a seguire con estrema attenzione Cambiaso, ma nelle prossime ore (entro domani) ci sarà un summit con il Napoli. Giuntoli è un profondo estimatore di Cambiaso, aveva fatto di tutto per mandarlo a Bari in prestito qualche anno fa, lo ritiene un predestinato nel ruolo. E la Juve ha preannunciato con una telefonata il forte interesse, con incontro programmato per le prossime settimane. Insomma, l’Inter si è mossa per prima (con tanto di incontro blindato), le altre stanno arrivando. Per la valutazione definitiva c’è tempo e molto dipenderà anche dall’esito della stagione del Genoa”.