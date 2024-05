Calciomercato Napoli – L’offerta del PSG per il cartellino di Kvaratskhelia: la cifra

Calciomercato Napoli, l’offerta del PSG per Khvicha Kvaratskhelia

Calciomercato Napoli – Forte interesse del PSG per Kvaratskhelia, come svelato dall’agente del giocatore, adesso Sky Sport annuncia nei dettagli la cifra messa sul tavolo dal PSG per convincere il Napoli a lasciar andare il talento georgiano.

Ecco quanto riferisce il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport:

“Dopo l’addio a parametro zero con Kylian Mbappé, il Psg guarda dunque in Italia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il club francese ha messo sul tavolo del tavolo ben 100 milioni di euro per il cartellino di Kvaratskhelia: toccherà dunque adesso al Napoli (che sta definendo con Conte) decidere se accettare o meno”.

