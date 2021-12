Calciomercato Napoli – Tre i nomi per il colpo in difesa: anche il nuovo Chiellini

Calciomercato Napoli: tre nomi per il colpo in difesa a gennaio

Calciomercato Napoli, tre i nomi per il colpo in difesa a gennaio, è quanto fa sapere Tuttosport. Il Napoli ha ceduto Manolas all’Olympiacos per 2 milioni cash, più uno di bonus, oltre a circa 5 milioni risparmiati in questa stagione ed altri 12 (sempre netti) negli altri due anni di contratto che l’ex Roma aveva con il Napoli. Sempre secondo quanto riporta Tuttosport di nomi ne girano tanti, alcuni praticabili ed altri no.

Come ad esempio Kumbulla . Il 21enne italo-albanese, attualmente di proprietà della Roma e seguito a lungo dal Napoli quando era al Verona, potrebbe essere una soluzione ottimale proprio in vista della sfida contro la Juventus. C’è un solo problema, probabilmente insormontabile: il club giallorosso, a -6 dalla zona Champions, preferirebbe cedere in prestito Kumbulla al Torino piuttosto che ad una diretta concorrente per un posto nell’Europa che conta.

Serve un difensore di piede sinistro e per questo motivo potrebbe essere depennato (a gennaio) il nome del 2002 Mattia Viti dell’Empoli, mentre Szalai, Casale e Gatti potrebbero essere i più praticabili, se il patron De Laurentiis si convincerà ad effettuare un acquisto, invece di chiedere prestiti con diritto di riscatto.

L’ungherese Attila Szalai tesserato con il Fenerbache è un classe 1998 ed accetterebbe di buon grado il trasferimento al Napoli, ma il suo club ha chiesto 20 milioni trattabili, una cifra non alla portata delle casse del club azzurro. Nicolò Casale 23 anni del Verona potrebbe essere un altro tra i profili più performanti tra quelli seguiti dallo staff mercato di Cristiano Giuntoli , se solo la società scaligera non chiedesse 20 milioni di euro per il suo cartellino. Cifra improponibile per qualsiasi tasca.

La soluzione migliore nel rapporto qualità-prezzo potrebbe essere quella di Federico Gatti. Il difensore centrale del Frosinone è stata una grandissima intuizione dell’amministratore delegato Guido Angelozzi che lo ha preso la scorsa estate dalla Pro Patria per la modica cifra di 175mila euro e oggi chiede non meno di 10 milioni, mentre il ds Giuntoli al momento si è fermato a 5 milioni di euro. Di Gatti si dice essere un Chiellini con i piedi di Bonucci, è alto 1,90, è duro nel contrasto, ha qualità nel palleggio ed abile pure a segnare, come dimostrato dalla doppietta realizzata di recente alla Spal.

