Calciomercato – Napoli-Viti: gli azzurri tentano il colpo classe 2002, le ultime

Calciomercato – Napoli-Viti, gli azzurri seguono con interesse il centrale classe 2002 dell’Empoli

Calciomercato – Il Napoli segue con interesse il classe 2002 Mattia Viti che ieri ha disputato una partita di alto livello, controllando bene Osimhen in Empoli-Napoli. Il giovane difensore centrale dell’Empoli classe 2002, è da tempo seguito proprio dallo scout azzurro.

Napoli-Viti

Oltre al Napoli, come riportato da Tuttomercatoweb, sono diversi i club sul giovane talento:

In Italia piace praticamente a tutti. Il Napoli, che ieri ne ha potuto apprezzare le qualità, è un estimatore della prima ora. Anche Atalanta, Sassuolo e Lazio lo hanno appuntato nei propri taccuini. Senza tralasciare le due milanesi, che in passato avevano chiesto informazioni su di lui anche se ora si stanno concentrando su altri obiettivi difensivi. In settimana si è parlato pure di un interessamento “straniero”: quello del Bayer Leverkusen, coi tedeschi in filo diretto con l’entourage del calciatore e pronti a fare follie per assicurarsi il giovane talento toscano.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Empoli-Napoli, Improta attacca Spalletti: “Pressione alla squadra”

Napoli in ritiro, la decisione è di Mister Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Draghi: “Con Macron per la costruzione di un’Unione Europea più forte”