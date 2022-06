Calciomercto: prima offerta ufficiale per Politano da parte del Valencia

Il Napoli avrebbe ricevuto la prima offerta ufficiale da parte del Valencia per Matteo Politano.

Il futuro di Matteo Politano sembra essere sempre di più lontano da Napoli. Nei giorni scorsi il giocatore era stato accostato al Valencia in quanto l’ex tecnico azzurro Gennaro Gattuso lo avrebbe voluto in squadra con lui. Il quotidiano Repubblica afferma che ci sarebbe stata la prima offerta ufficiale da parte del club spagnolo.

“Primo contatto diretto tra il Valencia e il Napoli per Matteo Politano. L’esterno offensivo ha chiesto di lasciare il Napoli, per lo scarso feeling con Luciano Spalletti. Aurelio De Laurentiis valuta il cartellino dell’azzurro 18 milioni di euro, ma il club spagnolo non va oltre i 10 milioni più bonus.”

