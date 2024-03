Calzona: “Ho accettato il Napoli senza dubbi. La prima al Maradona: vi dico cosa ho provato”

Calzona, l’intervista a Cronache di Spogliatoio

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Di seguito un breve stralcio:

Calzona:

Dov’eri quando ti ha chiamato De Laurentiis?

Mi trovavo in Calabria perchè i miei genitori vivono li, perchè stiamo ristrutturando un appartamento, ero con mio fratello, dovevo stare quattro giorni ma non è stato così. Stavo camminando al mare, perchè io tutti i giorni passeggio al mare quando posso almeno 10 km, stavo aspettando un peschereccio col pesce fresco e ho ricevuto una chiamata da un dirigente del Napoli e chiaramente non ho comprato il pesce.

Hai pensato per un attimo: rischio di bruciarmi?

La telefonata è durata 40’, ma mentre loro parlavano pensavo. Non ho mai avuto il minimo dubbio. E un’offerta del genere non si puo’ rifiutare, la comfort zone non fa per me, io amo lo sfide, sono andato in un Paese che non conoscevo come la Slovacchia e poi Napoli fa parte della mia vita, tornare e dare una mano era troppo importante.

Com’è stata la prima volta che sei entrato al Maradona da primo allenatore, contro il Barcellona?

Venivo su dalla Calabria con una macchina a noleggio, ero in tangenziale, ho tirato giu il finestrino e ho cacciato giu un urlo tanta era l’adrenalina e la gioia di tornare a Napoli con questo nuovo ruolo. Riesco poi a essere misurato quando entro dentro lo stadio, ma questa volta è stato diverso perchè ho sentito il carico della responsabilità di rappresentare una Regione. E con me la mia famiglia perchè si rendeva conto del peso di tutto ciò.

