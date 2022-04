Cambio proprietà Milan, il fondo del Bahrein spinge per il club rossonero

“Un miliardo (e oltre) per il Milan”, club vicino alla cessione

“Un miliardo (e oltre) per il Milan” è il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in riferimento alla cessione del Milan. Offerta record per l’acquisizione del club: Investcorp si fa avanti con un progetto da top e più di 1000 milioni. Entro due settimane il fondo del Bahrain può chiudere con Elliott.

Ci vediamo martedì – Spazio in taglio basso alla gara di semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan, valida per l’accesso alla finale della competizione. A San Siro va in scena il derby in cui si decide tutto, considerato lo 0-0 dell’andata.