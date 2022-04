Careca: “Osimhen è diventato uno dei migliori al mondo: ha fisico e velocità”

La Gazzetta dello Sport – Antonio Careca su Osimhen: “È un bel giocatore, è diventato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo: ha fisico e velocità”.

L’ex bomber azzurro, Antonio Careca, si lascia andare ad alcune esternazioni si Victor Osimhen:

“È un bel giocatore, quando è arrivato non era molto conosciuto e ora invece è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Unisce un fisico prestante ad una velocità incredibile, poi è un attaccante d’area che sa fare gol in tanti modi diversi. Bisogna fare molta attenzione: in Inghilterra ci sono più soldi e più opportunità, il Napoli dovrà lottare per non perderlo“.

