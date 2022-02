Caso infortuni – Dopo Lobotka out anche Anguissa: cambia il piano del Napoli

Corriere dello Sport – Zambo Anguissa non partirà per Cagliari. La causa è uno stiramento.

Luciano Spalletti dovrà fare a meno anche di Zambo Anguissa:

“Farà quest’oggi gli esami per lo stiramentino del Camp Nou, ma è evidente che per il centrocampista del Camerun non ci sarà posto sull’aereo per Cagliari, né sarà possibile considerarlo arruolabile per il faccia a faccia contro il Barcellona, al quale invece aspira Politano, ricomparso – e in campo – a Castel Volturno ed autorizzato a svolgere un personalizzato che sa di speranza. Mancano ancora cinque giorni alla notte per le stelle, si può fare”.

Considerando anche l’assenza di Lobotka, Spalletti deve rilanciare Demme “sovrastato nelle gerarchie dall’esplosione dello slovacco, dalla autorevolezza del camerunense e dall’autorevolezza di Fabian, che dall’incidente di Barcellona – ferita alla testa, suturata nello spogliatoio – s’è ripreso”.

