Caso Insigne: “Quanti soldi… ma trent’anni sono pochi per la pensione”

“Quanti soldi… ma trent’anni sono pochi per la pensione”. Così titola La Gazzetta dello Sport, in merito al possibile addio di Lorenzo Insigne al Napoli.

Questo è quanto riportato dal quotidiano, a firma di Nino Minoliti, sul possibile passaggio di Lorenzo Insigne dal Napoli al Toronto: “La montagna di milioni che Toronto ha offerto a Lorenzo Insigne per convincerlo a varcare l’Atlantico ispira due considerazioni: innanzitutto che il fantasista napoletano gode in Nordamerica di un notevole appeal.

Ma è indubbio, e questa è la seconda riflessione, che in Canada sanno benissimo che soltanto con i soldi possono convincere un campione come Insigne a giocare da loro, perché il fascino della MLS non è quello della Premier o della Liga, ma neanche della Bundesliga o della nostra zoppicante Serie A… A questo punto Insigne è di fronte a un bivio: sistemare se stesso, e le sue prossime sei o sette generazioni, al prezzo di un evidente declassamento del “teatro” che lo vedrebbe protagonista, oppure guadagnare di meno (si fa per dire…) rimanendo però in un calcio che conta infinitamente di più. La scelta tocca a lui: noi possiamo solo aggiungere che trent’anni ci sembrano pochi per andare in pensione, seppure dorata”.

