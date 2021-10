Caso Koulibaly, anche la radio ufficiale del Napoli prende una posizione dura

Insulti a Koulibaly, la presa di posizione della radio ufficiale

Nel corso della diretta di Radio Goal in onda sulle frequenza di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Diego De Luca ha preso una posizione durissima su quanto accaduto a Koulibaly ieri a Firenze. Ecco quanto dichiarato:

“Basta. La misura è ormai colma. Anche ieri, nel corso di Fiorentina-Napoli, dagli spalti sono piovuti i soliti cori di discriminazione territoriale nei confronti del napoletani. E, come se non bastasse, alcuni abitanti del “Franchi” hanno rivolto a Kalidou Koulibaly cori di stampo razzista. Basta. Non è nuovo, Kalidou, a questo tipo di insulti: 26 dicembre 2018, Milano, Stadio “San Siro”, minuto 80. Nel corso di Inter-Napoli, dalla tribune attaccano il colore della pelle del centrale senegalese. Oppure, febbraio 2016: Lazio-Napoli, Koulibaly offeso con cori di matrice razzista. Basta. Siamo in Italia, nel 2021, non nell’Alabama degli Anni ’30. Per voltare pagina, occorrono sanzioni decise nei confronti di chi insulta uomini, calciatori, solo per la loro pelle. In Inghilterra, nel 2019, la polizia arrestò nel giro di poche ore un tifoso del Manchester City che aveva preso di mira con insulti razzisti due giocatori del Manchester United durante il derby di Premier League. Il tifoso fu bandito dallo stesso City”.

