Caso Superlega, indiscrezione sulla sentenza UEFA. I dettagli

Caso Superlega, arrivano novità riguardo la sentenza UEFA in merito al caso Superlega. Secondo quanto riporta Repubblica, la prima sentenza dell’UEFA in merito al caso Superlega, arriverà a breve, forse già entro la prossima settimana e si preannuncia durissima per Juventus, Real Madrid e Barcellona.

I tre club rischiano l’esclusione dalle Coppe Europee per una o due stagioni. Si legge che Ceferin non ha intenzione di fare sconti: nessuno nega ai tre club di organizzare la Superlega, ma se lo fanno non possono giocare in Champions perché così prevedono l’articolo 49 e 51 dello statuto. La sentenza, secondo indiscrezioni dalla Svizzera, potrebbe essere anche più rapida del previsto per lo snellimento dell’iter, anche se comunque è appellabile al Tas.

