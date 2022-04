Cassano: “Il Napoli mi ha deluso, Zielinski un flop e Fabian inguardabile”

L’ex Roma, Inter e Real Madrid critica aspramente il Napoli dopo la sconfitta contro la Fiorentina

Antonio Cassano ha analizzato la sconfitta degli azzurri in casa contro la Fiorentina, criticando aspramente anche alcuni giocatori.

Queste le sue parole:

“Il Napoli mi ha deluso. Non puoi vincere con l’Atalanta a sei giornate dalla fine e poi perdere in casa contro la Fiorentina dinanzi a 50.000 persone che ti stanno spingendo verso lo Scudetto. Non giocavano mica contro il Bayern Monaco, alla squadra di Spalletti manca sempre quel passo in più e non è un caso che sia sempre successo in questi anni.

Fabian Ruiz è inguardabile da quattro mesi. Non mi è mai piaciuto e sta dando poco a livello qualitativo. Anche Zielinski sta deludendo, un flop a parte i primi due-tre mesi di stagione. Koulibaly pure non sta giocando bene ultimamente, è altalenante, ma al Napoli sta mancando soprattutto il centrocampo, fatta eccezione per Lobotka”.

