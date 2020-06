Castellacci: ” Quarantena del singolo positivo molto importante, così il campionato può finire”

Castellacci felice della situazione quarantena

Nel corso della trasmssione In casa Napoli su Piuenne, è intervenuto il presidente associazione medici italiani di calcio Enrico Castellacci. Il suo intervento, si è focalizzato sulla quarantena nel caso in cui un giocatore sia positivo al Covid-19 . Ecco quanto dichiarato:

“Non uso la parola euforia, dopo tutto quello che abbiamo passato, ma per quanto riguarda il ritorno ad una pseudo normalità sociale e sportiva, il fatto che si giochi ci dà un po’ di soddisfazione e l’augurio è che il campionato oltre ad iniziare possa anche finire. Il fatto di aver rivisto la norma sulla quarantena era una nostra battaglia da tempo. Mettendo in quarantena solo il positivo e non tutta la squadra permetterà di poter finire il campionato. Un caso fortuito ci può stare, con un asintomatico magari, non poteva bloccare tutto, ci siamo appellati al ministro ed era l’unica soluzione. Senza un dietrofront non era fattibile. I medici dei club si sono resi conto subito che quelle linee guide non erano applicabili, è storia recente, ma possono essere applicabili al massimo in A, non di certo in B o C e restano molte problematiche.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentis rassicura la squadra, gli stipendi verrano pagati per intero

Coronavirus, dal 15 giugno gli aerei possono volare pieni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Due minori tolti a famiglie ‘ndrangheta