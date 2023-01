Cavani, l’ex agente: “Osimhen ha grosse lacune, nessun paragone con Edinson”

L’ex agente di Edinson Cavani parla di Victor Osimhen

A Radio CRC nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete ha parlato Claudio Anellucci ex procuratore di Edinson Cavani. Nel suo intervento l’agente ha parlato della sua esperienza come procuratore del Matador, dicendo anche la sua su Victor Osimhen.

Queste le sue parole:

“I tempi di Cavani al Napoli erano bei momenti, li ricordiamo tutti con affetto e simpatia, sono stati momenti bellissimi. Se è cambiato Cavani? Cambiano tante situazioni e rapporti di persone che si conoscono da tanto. Tra i calciatori che ho avuto la fortuna di conoscere, forse Cavani è uno di quelli che è rimasto più simile a com’era[…].

Osimhen o Cavani? Non trovo similitudini tra i due specialmente dal punto di vista tecnico. Trovo delle grosse lacune in Osimhen, ma non vedo molte assonanze tra i due, rimane molto distante da Cavani. Io ricordo Mazzarri quando vedeva Cavani correre diceva che di lui che era un ottocentometrista favoloso. Io credo che Spalletti sà che ha delle situazioni che non stanno venendo fuori, però Politano è più giocatore di Lozano che continua a non soddisfarmi completamente. Il Napoli sta viaggiando a medie pazzesche, ma la Roma ha fatto più punti di quanti ne meriterebbe e non meriterebbe di stare lì. Se il Napoli ha fatto bene a non prendere”.

Fonte foto: Flickr

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ziliani: “Juve in B? Una vacanza pagata. Per gli illeciti sarebbe vicina alla radiazione”

Cammaroto: “De Laurentiis pronto a blindare Osimhen: spunta una promessa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici