Cerchione: “C’è l’accordo per la cessione del Napoli, entro 11 mesi l’ufficialità”

Luca Cerchione conferma, trovato l’accordo per la cessione del Napoli

Luca Cerchione, giornalista, nel corso della diretta del programma radiofonico 1 Football Club, ha confermato le voci che riportavano la cessione del Napoli da parte della famiglia De Laurentiis. Ecco quanto dichiarato:

“Nella giornata di ieri è stato raggiunto un accordo per la cessione del Napoli, sulla base di 650 milioni di Euro. De Laurentiis resterà in carica come presidente senza portafoglio per qualche mese, per poi lasciare spazio alla nuova proprietà. In questi casi le trattative vanno per le lunghe, ma entro fine anno potrebbe essere ufficializzata. Nella piazza napoletana cambieranno molte cose nei prossimi mesi.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma

Petagna-Monza, il giorno decisivo potrebbe essere già domani

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ruby ter: difesa Barizonte, solo giudizi morali e non penali